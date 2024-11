Auf den ersten Blick sehen alle gleich aus: schneeweiß, wohlernährt und quietschlebendig. Am Gänsehof von Michael Wurzer in Auffen bei Großhart herrscht Hochbetrieb. Zwei Wochen vor Martini sind die ersten Gänse bereits verarbeitet und verkauft worden, 300 Tiere tummeln sich noch am Gelände. Bis Weihnachten werden auch sie ihr Ableben am Familienbetrieb finden.