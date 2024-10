Es braucht mutige Menschen, die es wagen, auszubrechen und sich so zu zeigen, wie sie wirklich sind – in all ihren Farben. So präsentierte Joe Niedermayer, Vereinsvorstand der RosaLila PantherInnen und Organisator des Tuntenballs, das Motto für das Event der Vielfalt am 22. Februar 2025. „Mutige Menschen öffnen Türen für jene, die von der Gesellschaft verunsichert werden. Deswegen ist unser Ball nicht nur ein Fest, sondern auch ein politisches Projekt.“ Der Text „Born Naked“ ziert das Ball-Plakat, ein Kunstwerk aus der Feder von Tom Lohner – gemeinsam mit Joe Niedermayer und Dragqueen Grazia Patricia präsentierte der Künstler in seiner Bakerhouse Gallery in Graz das Kunstwerk, das auch auf den Eintrittskarten abgebildet sein wird. Der Vorverkauf beginnt am 1. November.