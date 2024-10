„Wir sind mit einer ausgesprochenen Infektionswelle konfrontiert“, sagte der steirische Ärztekammerpräsident Michael Sacherer am Montagvormittag. Ambulanzen und Ordinationen sind mit Infektpatienten übervoll, in der letzten Woche waren insgesamt 40.717 Steirerinnen und Steirer im Krankenstand. Der Andrang an Patientinnen und Patienten ist häufig kaum mehr zu managen, und „dabei befinden wir uns erst am Beginn dieser Erkältungssaison“.