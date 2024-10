Er bedanke sich beim Angeklagten fürs Kommen, sagt Richter Anton Scherr am Landesgericht Graz. „Beinahe bedanken, muss ich sagen“, denn es wäre ja auch nicht so günstig für den Angeklagten, wenn sein Arbeitgeber erfahren hätte, dass er über die ungarischen Behörden gesucht wird. „Des war net so guat kemman“, bestätigt der junge Ungar (20). Seinem Arbeitgeber habe er es aber pflichtgemäß schon gemeldet. Er ist in der Oststeiermark aufgewachsen, besucht aber derzeit eine Unteroffiziersschule in seiner Heimat.