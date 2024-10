Dass Kaspar Simonischek einmal auf der Theaterbühne landen wird, war lange nicht in seinem Lebensplan verankert. Erst mit 21 Jahren beschloss der Sohn des verstorbenen steirischen Schauspielers Peter Simonischek, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. In Graz gibt er nun am 12. Oktober im Grazer Orpheum einen Gastauftritt in der Ludwig Hirsch-Show „Dunkelgraue Lieder“, im Schauspielhaus ist er zudem nach der Wiederaufnahme ab 8. Oktober noch dreimal in Johann Nestroys „Der Zerrissene“ zu sehen.