Es braucht ein bisschen, bis man sich an die Stimmung dieser ungewöhnlichen Nestroy-Inszenierung gewöhnt. Aber dann hat man mit diesem erfrischenden Zugang zur 1844 in Wien uraufgeführten Posse eine Freude, mögen Puristen auch die Nase rümpfen. Und die zudem vergebens auf Couplets im traditionellen Sinn warten. Dafür werden – unterstützt vom großartigen Musikerduo Clemens J. G. Rynkowski und Jan Samson Krizanic – chansonartige Einlagen geboten (verfasst mit dem Ensemble von der Grazer Autorin Ulrike Haidacher), die sich nicht um die Zustände unserer Alpenrepublik drehen, sondern das Innenleben der Figuren süffisant ausloten. Herausragend: Luisa Schwabs Solo („Kathi ist lieb, weil Nestroy mich so schrieb“) und Olivia Grigolli (Mathilde bzw. Madame Schleyer), die sich noch einmal eine Stimme verschafft („Ich falle aus der Handlung raus“).

Wobei das wunderbare Ensemble voller bemerkenswerter Typen ohnehin ein Trumpf der neuen Intendanz am Grazer Schauspielhaus ist. Željko Marović, ein gebürtiger Serbe, der aus Berlin nach Graz kam, ist in der Titelrolle die Entdeckung des Abends. Sein feines Spiel wird ihm sicher noch eine schöne Karriere beim Film eröffnen. Sein Herr von Lips lebt im Heute mit Designer-Hausanzug und in flauschigen Pantoffeln (Kostüme: Anna Lechner), er ist übersättigt und gelangweilt vom Leben als reicher Dandy (Nestroys Stoff-Vorlage war das französische Stück „Der gelangweilte Mann“). Diagnose: depressiv durch die Einförmigkeit des beständigen Gutgehens. Seinem Alltag fehlen Spannung, Neugier und Überraschungen wie „ein Gletscher mit schwarzem Schnee“ oder einer „pappelgrünen Morgenröte“.

Und der die falschen und jämmerlichen Freunde Stifler und Wixer (sehenswert: Oliver Chomik und Kaspar Simonischek) erst erkennt, als er den Goldenen Käfig verlässt, weil er glaubt, bei einer Rauferei den Schlosser Gluthammer (urig und zärtlich: Sebastian Schindegger) getötet zu haben. Und auch die Liebe erst da draußen, verkleidet als armer Mensch, erkennen und fühlen kann.

„Der Zerrissene“ wird auch die Silvestervorstellung am Grazer Schauspielhaus sein © Lex Karelly /SSH

Die deutsche Regisseurin Ulrike Arnold ließ sich von den Männerduellen und Lips‘ Flucht zu bemerkenswerten cineastischen Bildern inspirieren, die zum Tonfall der nüchternen, aber deswegen ganz und gar nicht faden Aufführung passen. Arnold choreografiert kein Nestroysches Universum des „Zerrissenen“, vermag aber mit ihrer Sicht auf die Posse mit Gesang zu überzeugen und gemeinsam mit Bühnenbildnerin Franziska Bornkamm durchgehend zu unterhalten. Franz Solar (Krautkopf) bereichert als Urgestein des Hauses den Abend.

Das Premierenpublikum zeigte sich nach knapp zwei Stunden begeistert und spendete sehr langen Applaus.

„Der Zerrissene“ von Johann Nestroy. Mit Couplets von Ulrike Haidacher. Schauspielhaus Graz. Mit Željko Marović, Oliver Chomik, Kaspar Simonischek, Olivia Grigolli , Sebastian Schindegger, Franz Solar. Regie: Ulrike Arnold. Nächste Vorstellungen: 26. 11. (15 Uhr), 28. 11., 1., 9., 20. und 21. Dezember, jeweils 19.30 Uhr. Karten: Tel. (0316) 80 00.

Der Zerrissene mit seinen heuchlerischen Freunden (Marović, Chomik, Simonischek) © Lex Karelly /SSH