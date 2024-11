19 Jahre nach der Tat wurde der Angeklagte von seiner Vergangenheit eingeholt. Als der Taxifahrer aus Georgien (54) seinen Sohn in Deutschland besuchen wollte, wurde er am Flughafen Dortmund aufgrund eines Haftbefehls des Landesgerichts Graz verhaftet. Heute, Freitag, steht er nun wegen Mordes vor einem Schwurgericht am Straflandesgericht Graz.