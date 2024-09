„Die Steiermark hat in diesem Sommer eine Kette an dramatischen Unwetterereignissen erlebt. Keine Woche ist es her, da standen unsere Einsatzorganisationen in weiten Teilen der Steiermark mitten im Kampf gegen Sturm, Wasser und Schnee, um Schaden von den Steirerinnen und Steirern abzuwenden“, schilderte LH Christopher Drexler am Samstag, am Tag der Einsatzorganisationen in Feldbach.