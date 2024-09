Kotelette, Bernerwürstel, das eine oder andere Getränk gemeinsam genießen – doch in Spielberg endete eine Grillfeier einer Firma so gar nicht beschaulich und entspannt. Denn gegen 20 Uhr am Freitagabend ging der Notruf bei 133 ein: Der Anrufer bat um Hilfe, denn vor dem Firmengelände lieferten sich mehrere Personen eine Schlägerei.