Die Feuerwehren sind zwar in Bereiche unterteilt, aber wenn Not am Mann ist, überschreitet man die Bereichs- und Landesgrenzen. Das hat sich einmal mehr nach den schweren Unwetterschäden im Nordosten Österreichs gezeigt. Zahlreiche Feuerwehren aus den Bereichen Knittelfeld, Judenburg und Murau sind ausgerückt, um in Niederösterreich zu helfen.