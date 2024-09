Mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Barbara Kolm und Manager Arnold Schiefer hat FPÖ-Landeschef Mario Kunasek zwei Kandidaten und Gestalter des blauen Wirtschaftsprogramms am Freitag in Graz im Haus. Die Überschriften sind bekannt – und vom Bargeld bis zu Steuererleichterungen auch in den Wahlprogrammen anderer zu finden. „Versprich alles und halte nichts“, ätzt Kolm über das türkise Programm.