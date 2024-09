In der Form und in dem Umfang ist es wohl einzigartig, was da auf die Beine gestellt wurde: Bis Samstag können insgesamt 3000 Kinder hautnah Technik und Naturwissenschaften an der Technischen Universität Graz erleben. Das erste „Science Garden Festival“ ist damit ein Höhepunkt einer schon länger andauernden Initiative, die von „innoregio styria“ und anderen Netzwerkpartnern begonnen wurde. Es wurde unter www.sciencegarden.at eine Online-Plattform errichtet, wo rund 500 Wissensangebote in der ganzen Steiermark für Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 19 Jahren gesammelt zentral angeboten werden.