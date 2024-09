Der Unfall im Gratkorntunnel Nord (in Richtung Graz) ist einer von vielen am Montag: Berufsverkehr, starker Regen und Schulbeginn sorgen in der Steiermark und vor allem auf der Pyhrn Autobahn (A 9) für viele Probleme.

Im Gratkorntunnel ist ein Lkw einem anderen aufgefahren, in die Karambolage waren weitere Pkw verwickelt. „Der Stau reicht bis hinter den Schartnerkogeltunnel zurück“, so die Asfinag. Die Dauer der Sperre dürfte bis 16.30 Uhr dauern.

Lkw landete im Graben © FF Rottemann

Ins Seltzhal: Zwischen dem Knoten Selzthal und der Autobahnabfahrt Ardning kam gegen 7.45 Uhr ein Lkw von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die FF Selzthal und Rottenmann rückten aus, der Lenker konnte schon vorher aus dem Führerhaus klettern. Notarzt und Rotes Kreuz waren zur Stelle.

Weitere Unfälle auf der A9: Im Bereich zwischen Kammern und Traboch geriet gegen 8.45 Uhr ein Kombi von der Fahrbahn, verletzt wurde niemand.

Pkw landete neben der A 9 © FF Kammern

Am Knoten Deutschfeistritz in Richtung Linz war nach einem Unfall die rechte Spur gesperrt. Ein Pkw landete am Dach. Der Unfall zwischen den beiden Gratkorntunnel konnte mittlerweile geräumt werden.

Es kam und kommt immer wieder zur Blockabfertigung vor dem Gratkorntunnel und dem Plabutschtunnel, zeitweise auch nach dem Gleinalmtunnel. Details auf der Antenne Steiermark.