Seine Tage dürften endgültig gezählt sein: der Sommer 2024. Am Sonntag zeigt er sich mit Höchsttemperaturen um die 30 Grad nochmals von seiner heißen und sonnigen Seite. „Hitzepole“ könnten noch einmal Fürstenfeld und Bad Radkersburg werden. „Der Tag beginnt freundlich“, so Hannes Rieder von der „Geosphere Austria“. „Es wird weniger Nebel geben, so wie beispielsweise am Samstag im Murtal. In den Nachmittagsstunden trübt es sich hingegen ein und vom Westen her ziehen immer mehr Wolken über die Steiermark. „Der Regen dürfte dann in den Abendstunden einsetzen“, so der Meteorologe.