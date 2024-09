Die Schüler sind am Montag zurück, die Politiker in Landhaus und Burg ebenso, wiewohl sie im Superwahljahr 2024 nicht lange fort waren: Wenn, dann in Österreich, Italien, Kroatien, Portugal oder Schweden, wie die Urlaubsfotos der Landespolitiker zeigen. Die Nationalratswahl (29. 9.) vor Augen und Landtagswahl (24. 11.) im Nacken geht es gleich kräftig los.