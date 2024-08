Jenes erst 14-jährige Mädchen, das laut Ermittlern eine terroristische Messerattacke am Jakominiplatz geplant haben soll, ist jetzt von der Staatsanwaltschaft Graz angeklagt worden. „Die Anklage lautet auf Verbrechen der terroristischen Vereinigung und Beteiligung an einer kriminellen Organisation“, so StA-Sprecher Arnulf Rumpold. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig, noch kann die Verteidigung Einspruch erheben. Polizisten stellten bei dem Mädchen ja einst für die mögliche Tat vorbereitete Gegenstände sowie IS-Propagandamaterial sicher.