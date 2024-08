Stellen Sie sich vor, Sie wenden sich mit Ihrem körperlichen Leiden vertrauensvoll an eine wahre Koryphäe im Bereich der Chiropraktik - und landen stattdessen in den Händen eines Kurpfuschers. Genau das soll weit mehr als einem Dutzend gutgläubigen Patienten in Graz passiert sein, wenn es nach den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft Graz geht.