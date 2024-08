Trafen die Unwetter am Samstag primär die Obersteiermark, entlud sich die Hitze Sonntagnachmittag mit Gewittern und Sturmböen in den südlichen und östlichen Landesteilen. Die Feuerwehren in den Bezirken Weiz, Südoststeiermark und Graz-Umgebung standen etwa im Unwettereinsatz.