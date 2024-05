Weiterhin in U-Haft ist jene 14-Jährige aus Graz, die in der Nacht auf Samstag festgenommen worden ist. Das Mädchen dürfte sich im Internet radikalisiert haben und in Chats über konkrete Anschlagspläne geschrieben haben. Laut Ermittlern wollte die Jugendliche mitten in der Stadt mit einem Messer „Ungläubige“ töten. Der Jakominiplatz war ein potenzielles Ziel, aber auch Kirchen und ein Polizeiposten.