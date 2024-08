Die Unwetter hatten am Samstag schon Teile der Steiermark im Griff und brachten spätestens am Sonntag mit nahezu flächendeckenden Regenereignissen allerorts Abkühlung vom Sommer. Und auch am Montag ging es feucht weiter – „mit maximal 26 Grad“, wie Meteorologe Friedrich Wölfelmaier von der Geosphere Austria in Graz sagt.

Während diverse Wetter-Apps in den kommenden Tagen schon auf das Ende des Sommers schließen lassen, beruhigt Wölfelmaier. Auch die letzten drei Ferienwochen „schauen nach einer doch noch überdurchschnittlich warmen Wetterperiode aus.“ Zumindest bis 4. September zeigt die Langzeitprognose laufend noch Temperaturen um die 30 Grad und damit jede Menge Möglichkeiten zum Baden. Insgesamt kühlt es aber doch ab, so der Experte, „weil die Nächte länger werden“. Hochsommerliche Temperaturen werden die Steirerinnen und Steirer aber bis in den September begleiten.

Der Sommer bleibt – und damit auch die Gewitter

Das heißt aber auch: „Die Gewittergefahr ist noch nicht vorbei!“ Laut Wölfelmaier dürften aber zumindest die „Unwetter am laufenden Band, mit viel Feuchtigkeit in der Luft“ für die nächsten Tage vorbei sein. Die Häufigkeit nehme ab, „stärkere Schauer sind an einzelnen Tagen aber noch möglich“. Unwetter können in der Steiermark „bis Anfang Oktober niedergehen, wir hatten sie aber auch schon im April“, erinnert sich der Meteorologe. Mit kleinräumigen Ereignissen wie Überschwemmungen ist also nach wie vor zu rechnen.

Zunächst bleibt es diese Woche aber unbeständig. Am Dienstag rechnet Wölfelmaier mit 28 bis 29 Grad im Süden, „es wird badetauglich“, wenngleich es im Norden etwas kühler bleibt. Der Mittwoch wird in der ganzen Steiermark wieder frischer – mit maximal 25 Grad. Die Schauer klingen im Laufe des Dienstags in weiten Teilen des Landes ab, nur im Bergland sind sie weiterhin möglich. In der Nacht auf Mittwoch ist aber mit einer weiteren, wenn auch kurzen Störfront zu rechnen.

Kräftiges Lebenszeichen vom Sommer

Und dann gibt der Sommer ein kräftiges Lebenszeichen: „Ab Donnerstag regiert trockenes Wetter unter Hochdruckeinfluss – wir haben bis zu 28 Grad im ganzen Bundesland.“ Ab Freitag und das ganze Wochenende klettert das Thermometer wieder auf 30 Grad, wobei am Sonntag wieder um die 33 Grad möglich scheinen. „Es wird also wieder heiß werden, trotzdem bleiben die Nächte kühl.“ Tropennächte über 20 Grad sind also kaum zu erwarten.

Und die vorletzte Ferienwoche startet in der Steiermark dann wieder mit etwas kühleren Temperaturen und Regen.