Die Hitzewelle hat die Steiermark weiterhin im Griff. Am Mittwochnachmittag waren vereinzelt Temperaturen von bis zu 34 Grad prognostiziert. Durch die zunehmende Bewölkung und teilweisen Schauern war das letztlich kaum wo drin. Immerhin wurden in Fürstenfeld um 14 Uhr 32,4 Grad gemessen, gefolgt von Hartberg mit 32 und Feldbach mit 31 Grad.

Bis zum Nachmittag war im ganzen Land Plantschen angesagt – wiewohl die Seen mittlerweile bis zu 29 Grad warm sind. Abkühlung sieht anders aus.

Doch die kommt später eventuell in Form von Regen. Denn mit der Hitze kommt auch eine veritable Gewittergefahr. „In der gesamten Steiermark ist es heiß und schwül, die energiegeladene Luft bringt auch eine hohe Gewittergefahr mit sich“, erklärt Hannes Rieder von Geosphere Austria. Die Frage wird sein, ob und wo sich diese aufgestaute Energie entlädt. Vorherzusagen, wo Gewitterzellen niedergehen, sei äußerst schwierig.

Video: Straßenumfrage zur großen Hitze in Österreich

Tendenziell gewittere es eher im Bergland, vereinzelt aber auch im Süden. „Es können wieder kräftige Güsse dabei sein, da sind kleine Überflutungen in der Steiermark nicht ausgeschlossen“, sagt sein Meteorologen-Kollege Friedrich Wölfelmaier. Laut Ubimet wurden bis 16.10 Uhr bereits 1116 Blitze in der Steiermark gezählt. Die meisten Regenmassen fielen demnach zunächst im Bereich Mürzzuschlag.

Kleine Überflutungen in der Steiermark

Bis Mitternacht soll es gewittern, die zweite Nachthälfte soll ruhiger verlaufen. Und auch am morgigen Mariä Himmelfahrt-Feiertag sollte man Bergtouren eher früh ansetzen. „Es empfiehlt sich bis zum frühen Nachmittag wieder unter der Baumgrenze sein, da die Unwettergefahr morgen besonders entlang des Alpenhauptkamms besteht“, so Wölfelmaier. Der Rest der Woche wird ähnlich heiß verlaufen, daher wurde der steirische Hitzeschutzplan zum zweiten Mal heuer (nach einer Aktivierung im Juli, Anm.) ausgerufen. Über die Landes-Kommunikation werden über 1000 E-Mail-Adressen (Gemeinden, Krankenhäuser, etc.) mit täglich aktualisierten Hitzeinfos auf dem Laufenden gehalten. Abkühlung kommt erst mit Ende der Woche, für Sonntag werden Temperaturen um 26 Grad und auch Regenschauer vorhergesagt. Mit Montag soll auch der Hitzeschutzplan demnach wieder deaktiviert werden.