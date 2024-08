„Ohne Worte. Echt, mir fehlen die Worte. Was soll ich dazu sagen? Ich dachte zuerst, da macht jemand einen Scherz“, schüttelt Christian Gradwohl über die erhaltene Strafverfügung den Kopf. Nachvollziehbar, nach den Schicksalsschlägen, die ihn jüngst ereilt haben: Das Gelände seiner „Autoclinik“ in Mariatrost wurde am 8. Juni komplett überschwemmt, der Sog des Wassers zog seine Frau fast in ein Rohr. Dazu kam der wirtschaftliche Schaden: Bei mehr als 60 dort zur Reparatur abgestellter Fahrzeuge trat jeweils Totalschaden ein. Die Firma schlitterte dadurch in die Insolvenz.