„Höhere Gewalt“ als einzige Ursache: Kfz-Betrieb in Mariatrost ist insolvent

Passiva von mehr als 800.000 Euro und keine Aussicht, das Unternehmen nach den Unwetterschäden bald weiterführen zu können: Über die Autoclinik GmbH & Co KG in Graz-Mariatrost musste am Freitag ein Insolvenzverfahren eröffnet werden.