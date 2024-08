Wie die Kleine Zeitung berichtete, würde eine Familie mit sechs Kindern in der Steiermark 3280 Euro an Sozialleistungen erhalten. Wir „brauchen mehr Anreize für Arbeit“, ergreift auch ÖVP-Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl in der Debatte das Wort. Und Marco Triller (FPÖ) macht sich für eine Gesamtreform der Sozialunterstützung stark.