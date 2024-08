Wenn es um arbeitslose Einkommen geht, noch dazu für Flüchtlinge, kochen die Emotionen schnell hoch. So war es auch, nachdem via Gratiszeitung „heute“ die monatliche Mindestsicherung für eine insgesamt neunköpfige syrische Familie in Wien bekannt wurde: Rund 4600 Euro (inklusive Mietbeihilfe) kassiert das Ehepaar für sich und seine sechs anspruchsberechtigten Kinder demnach. Exakt nachprüfen lässt sich das nicht, einem Faktencheck der Kleinen Zeitung zufolge ist diese Summe aber plausibel. Sozialwissenschafter Franz Prettenthaler von Joanneum Research kommt zum selben Ergebnis.