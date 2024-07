Sie gelten als aggressiv, fress- und stechfreudig: Wespen. „Aggressiv sind die Tiere besonders dann, wenn es lange Trockenperioden gibt und sie an Durst leiden“, klärt Johannes Gepp vom Naturschutzbund Steiermark auf. Und das sei gerade heuer nicht der Fall. Hinzu komme, dass die Bäume derzeit so viele Früchte wie nie tragen und auch die Linden in voller Blüte stehen. Ob die Steiermark heuer von einer Wespen-Plage heimgesucht werden könnte, sei hingegen noch nicht (spruch-)reif: „Das lässt sich erst Anfang bis Mitte August sagen.“ Und auch dann gelte: Große Staaten und damit viele Tiere bedeuten nicht gleich eine Plage. Ist nämlich genug Futter vorhanden, bleiben sie Siedlungen, Häusern und Wohnungen fern.