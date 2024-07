37.000 Tonnen an noch genießbaren Lebensmitteln werden in der Steiermark Jahr für Jahr weggeschmissen. „Das muss man sich einmal vorstellen“, ist Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) betroffen. Deshalb war es eine der ersten Ideen nach ihrem Antritt, als sie im Oktober 2023 das Amt des kürzlich verstorbenen Hans Seitinger übernahm: Eine Lebensmittelstrategie. Also ein Plan, wie die Lebensmittel in der Steiermark im Sinne einer regionalen Wertschöpfungskette möglichst in der Steiermark bleiben und die Lebensmittelverschwendung reduziert wird. Das soll auch langfristig der Ernährungssicherheit dienen und die landwirtschaftlichen Produzenten stärken. Eine Zeit lang wurde es still um das Vorhaben, hinter den Kulissen habe man gearbeitet, nun wird die sogenannte „Lebensmittelstrategie weiß-grün“ schrittweise präsentiert.