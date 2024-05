Jedes dritte Kind in Österreich ist übergewichtig, bei den Erwachsenen ist es sogar die Hälfte. Die Gründe dafür sind unter anderem eine unausgewogene Ernährung und fehlendes Wissen darüber, wie man gesund isst. Dem sollte bereits in jungen Jahren in der Schule entgegengewirkt werden – dafür sind auch die Schülerinnen und Schüler selbst. Das zeigen die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der Bundesschülervertretung (BSV) und des Vereins „Land schafft Leben“, in deren Rahmen über 5000 Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren aus allen Bundesländern zum Thema „Essen in der Schule“ befragt worden sind. Thematisiert wurde das Speiseangebot in den Bildungseinrichtungen sowie das Lehrangebot rund um Essen und Ernährung.