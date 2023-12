Es sind drastische Zahlen, die die Lebensmittelverschwendung ausdrücken. Österreichweit fallen pro Jahr eine Million Tonnen vermeidbarer Lebensmittelabfälle an – 170.000 Tonnen alleine in der Steiermark. Pro Haushalt werden noch genießbare Lebensmittel im Wert von 800 Euro entsorgt. Der Höchstwert an Verschwendung wird dabei über die Weihnachtsfeiertage erreicht. „In diesen Tagen werden Lebensmittel im Wert von 30 Millionen Euro vernichtet, 20 Prozent mehr als im restlichen Jahr“, erklärt Hans Roth vom Entsorgungsunternehmen Saubermacher. Über das ganze Jahr betrachtet sind es 150 Millionen Euro in der Steiermark.