Mit kleinen Kindern unterwegs im Grünen zu sein, kann schnell zur Herausforderung werden, das wissen Corina Suntinger und Veronika Stiene aus eigener Erfahrung. „Ich war bereits früher viel und gerne draußen und habe erst gedacht, dass das mit Kindern genauso sein wird. Rein in die Trage, dachte ich, und los geht es“, erzählt Suntinger. Ganz so einfach stellte sich die Freizeitgestaltung in der Natur dann doch nicht heraus, der Rücken spielte nicht mit. „Der Körper verändert sich nach einer Schwangerschaft dann doch mehr, als man es wahrhaben möchte und die Ansprüche an einen Wanderweg ändern sich mit Kindern natürlich um 180 Grad.“