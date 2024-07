Am Montag vor einer Woche trat jene Verordnung in Kraft, die den Grazer Volksgartenpark zur Schutzzone macht. Zeit für eine erste Bilanz: Stand Montagfrüh verhängte die Polizei 36 Betretungsverbote, sozusagen die „Hauptwaffe“ zur Umsetzung der Schutzzone. Fünfmal haben Personen dieses Verbot missachtet, was in Verwaltungsanzeigen mündete. Es wurden rund 200 Identitätsfeststellungen durchgeführt und insgesamt 75 Gramm Suchtgift (vor allem Cannabiskraut) sichergestellt. Gröbere Delikte wurden in der ersten Woche nicht verzeichnet.