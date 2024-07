Sport ist für viele Hobby, für einige Beruf, für wenige Berufung. Rudolf Hinterleitner schafft es, all dies in seinem Leben miteinander zu vereinen. Mit der Fußball-Europameisterschaft ging gleichzeitig auch das Knirps-Turnier der Kleinen Zeitung in Graz zu Ende, das Hinterleitner vor knapp 50 Jahren aus der Taufe gehoben hatte - eine Plattform für junge Kicker-Talente, die vielen Kindern den Weg in den Profifußball ebnen sollte. 2025 soll ein Jubiläumsturnier stattfinden. „Damals in den 70er-Jahren gab es keine U7, U8 oder U9 im Fußball, nur Schüler- und Jugendmannschaften. Wir wollten einen Ort schaffen, an dem Kinder sich in Fußballturnieren ausprobieren können, auch wenn sie in keinem Verein spielen“, erinnert sich Hinterleitner an die Anfänge.