Am Samstagmorgen ist ein Brand in einer Wohnung im Grazer Bezirk Lend ausgebrochen. Ein 15-Jähriger, der zu der Zeit allein in der Wohnung war, bemerkte das Feuer durch den Rauchmelder. Er rief sofort seine Mutter an und holte bei den Nachbarn Hilfe. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, der Brand dürfte bei einer Steckdose hinter dem Fernseher in der Wohnung ausgebrochen sein, warum ist noch unklar. Die beiden Nachbarinnen (52 und 24 Jahre alt) und der 15-Jährige mussten mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

Die Wohnung wurde durch das Feuer so stark beschädigt, dass man derzeit nicht darin wohnen kann. Wegen der Brandursache wird ermittelt.