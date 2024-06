Was war da los? Letzten Donnerstag stieg die Temperatur in der Gerüchteküche schlagartig an. Auslöser? Dieses Zutat: Die steirische Landtagswahl würde auf den 13. Oktober (Wahltermin in Vorarlberg) vorverlegt. Das hätte ÖVP-Chef Christopher Drexler Koalitionspartner Anton Lang (SPÖ) vorgeschlagen.