Wen würden Sie wählen, wenn ... Das Superwahljahr 2024 ist in der Steiermark reich an Umfragen der Parteien. Nach ÖVP und FPÖ haben die Grünen die Sonntagsfrage gestellt. Fazit: An der Spitze würden Anton Langs Rote mit rund 25 Prozent landen. Dahinter kämen Mario Kunasek und FPÖ (23 Prozent) und die ÖVP (mit Christopher Drexler) mit 21 Prozent. Sandra Krautwaschl und Grüne wären zweistellig bei rund 12 Prozent. Das entspricht dem (guten) Ergebnis aus 2019, als man auf sechs Mandate hat zulegen können. Die KPÖ (Claudia Klimt-Weithaler) käme laut Umfrage auf rund neun Prozent und die Neos (Niko Swatek) auf sieben.