Die FPÖ und Knittelfeld haben eine gemeinsame Geschichte. Langjährige Politbeobachter erinnern sich an den außerordentlichen Parteitag vom September 2002, der zu einem Bruch in der Partei und letztlich zum Ende der damaligen Koalition von FPÖ und ÖVP geführt hatte. Zu chaotischen Vorgängen kam es auch in späteren Jahren – Stichwort Ibiza –, aber inzwischen haben sich die Freiheitlichen erfangen und dürfen sich über glänzende Umfragewerte freuen.