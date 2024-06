Sollte es am Montag unter den EU-Umweltministern zu einer Abstimmung über das umstrittene Renaturierungsgesetz kommen, wird Österreichs Klimaschutzministerin Leonore Gewessler ihre Zustimmung geben. Diese Ankündigung der Grünen sorgte nicht nur in der Koalition in Wien, sondern auch in der Steiermark wie erwartet für Aufregung. Da wie dort wird im Herbst gewählt.