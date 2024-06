Sie sind erst 14 und 15 Jahre alt, aber bei der Grazer Polizei bereits amtsbekannt: Erst Ende Jänner waren die beiden Jugendlichen an einem versuchten Trafik-Raub in Graz beteiligt, nun sind die beiden schon wieder straffällig geworden, und das gleich mehrfach. Der 14-jährige Österreicher und der 15-jährige Syrer sollen am 27. Mai 2024 einen 16-Jährigen in einem Fastfood-Lokal in der Plüddemanngasse massiv bedroht und Geld von ihm gefordert haben. Nur einen Tag später wurde der 15-jährige Syrer in unmittelbarer Nähe zum Fast Food Lokal bei einem Suchtmitteldelikt erwischt; der 14-jährige Österreicher wiederum soll zwei Tage später einen Einbruchsdiebstahl versucht haben. „Aufgrund der Täterbeschreibungen und der Personenkenntnis des Stadtpolizeikommandos Graz konnten die jugendlichen Täter schließlich ausgeforscht und verhaftet werden“, erklärt ein Polizeisprecher.

Wurden erst Anfang März verurteilt

Zwölf Monate Haft wegen versuchten schweren Raubes. So lautete das Urteil Anfang März nach dem versuchten Raubüberfall auf die Trafik. Ein Monat haben sie in der U-Haft abgesessen, elf Monate wurden mit einer Probezeit von drei Jahren bedingt ausgesprochen. „Ein Monat war ausreichend“, hoffte der Richter damals. „Wenn Sie es jetzt nicht verstanden haben, werden Sie es nie mehr verstehen.“ Das waren die Worte des Richters bei der Urteilsverkündung. Nun sind zwei der drei damals Angeklagten also wieder straffällig geworden.

„Wir sehen hier eine kriminelle Energie bei manchen Jugendlichen, die nicht zu unterschätzen ist“, sagt der Polizeisprecher. Die Polizei versuche mit Präventionsarbeit hier den Nachwuchs an Kriminellen einzudämmen und Jugendliche wieder auf den richtigen Weg zu bringen. „Leider gelingt uns das nicht immer“, heißt es von der Polizei.

Die beiden Jugendlichen sind zu sämtlichen Vorwürfen nicht geständig. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Einlieferung der Verdächtigen in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.