Die üblichen Besucher des Volksgartens ließen sich vom Großaufgebot an uniformierten Polizeikräften nicht aus der Ruhe bringen und genossen weiter die Mittagssonne. Die großangelegte Schwerpunktkontrolle in dem Grazer Krimi-Hotspot am Donnerstag war auch keiner Einsatztaktik geschuldet, sondern der Anwesenheit von Innenminister Gerhard Karner und Landeshauptmann Christopher Drexler. Weil die Polizei jetzt einen stärkeren Fokus auf die Jugendkriminalität legt, wollte sie ihre neue Einsatzgruppe der Öffentlichkeit bei der Arbeit zeigen.