Nach der Geburt eines Kindes zu Hause zu bleiben und sich um das Neugeborene zu kümmern, liegt auch 2024 immer noch primär in den Händen der Frauen. So teilen sich 82 Prozent der Paare in Österreich laut dem Wiedereinstiegsmonitoring der Arbeiterkammer die Karenz nicht auf, nur die Frau bleibt demnach daheim, um sich um das Baby zu kümmern. Die Entscheidung, wer sich um das Kind kümmert, sei in den meisten Fällen allerdings eine finanzielle, wie Bernadette Pöcheim, Leiterin der Abteilung Frau, Beruf und Familie der Arbeiterkammer Steiermark verrät.