„Viele reden davon, wir machen es seit über 100 Jahren“, sagt der Präsident des steirischen Naturschutzbundes, Johannes Gepp. Es geht um das 111. Jubiläum des Naturschutzbundes, das am 14. und 15. Juni im Raabtal gefeiert wird. 111 scheint eine Glückszahl für die Organisation zu sein: Das siebenfache, also 777 steirische Biodiversitätsflächen konnte der Naturschutzbund bereits retten. Klar: „Es müssten viel mehr werden“, so Gepp. Das mittelfristige Ziel: 1000 Flächen zur Förderung der Biodiversität.