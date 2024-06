Ein Satz zum Fotografen – nur einen Moment abgewandt von den Interviewpartnern – den Zeigefinger nachdenklich über, den Daumen neben den Lippen abgestützt. Der Mund ist verdeckt, trotzdem dringt Sprache durch. Es sind diese kleinen unbedachten Gesten, die den Großteil der Bevölkerung nicht weiter stören würden. Stefan, Josef und Slavica rauben sie aber die Teilnahme am Gespräch. „Ist nicht so wichtig, heißt es dann oft“, erzählt Stefan. „Aber ich will ja auch die Kleinigkeiten mitbekommen.“