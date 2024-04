„Sub_Bar“ nennt sich ein neues innovatives Veranstaltungskonzept, bei dem gehörlose Menschen, Menschen mit Hörbehinderungen und Hörende zusammenkommen, um elektronische Musik durch Vibrationen live zu erleben. In Wien findet ein solches spezielles Konzert am 29. April im Szeneclub „FLUCC Wanne“ statt.

Musik wird über Vibrationen wahrgenommen

Bei der Veranstaltung performen Alexander Regal und David Obermaier u.a. auf einem analogen Synthesizer sowie mit einer Drum Machine. Beide Künstler haben ein eingeschränktes Hörvermögen und tragen deshalb sogenannte Feelbelts (vibrationsfähige Gürtel), über die sie den Bass wahrnehmen können. Es spielen noch weitere Acts wie etwa „Adrián Artacho“, „Joel Diegert“ oder „who i why“, die Hälfte des Elektronikduos „Laikka“.

Veranstaltung richtet sich auch an Hörende

Die dargebotene Musik wird in Subfrequenzen unter 150 Hertz stattfinden: Bei den Konzerten verwandeln Subwoofer den Raum in musikalische Druckräume und schaffen dadurch eine Gelegenheit für Verbindung und Interaktion zwischen Hörenden und Nichthörenden. Das Projekt „Sub_Bar“ ist eine von der Europäischen Union unterstützt Initiative und wird von einer wissenschaftlichen Studie begleitet, hieß es in der Ankündigung vom Donnerstag.