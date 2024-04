Neue „haptische“ Trikots sollen hörbehinderten Fans vom britischen Fußballverein Newcastle United ermöglichen, die Atmosphäre im Stadion besser zu erleben – die Trikots sind mit Sensoren ausgestattet, die auf das Geschehen während eines Fußballspiels reagieren. Dazu wird die Akustik im Stadion – zum Beispiel Fangesänge und Jubel – mit Mikrofonen eingefangen und umgerechnet.

Besondere Trikots

Entwickelt wurde das haptische Trikot von dem Sponsor von Newcastle United, „Sela“. Dieser kündigte an, die Trikots zukünftig bei allen Heimspielen von Newcastle zur Verfügung zu stellen, so der WDR. „Wenn das Stadion links singt, spüre ich da die Vibration. Wenn die Leute rechts singen, ist sie rechts am Trikot“, erzählt der zwölfjährige Fan Ciaran im Gespräch mit „BBC“. Durch die Vibrationen könne er sogar Lieder im Stadion erkennen und mitsingen.

Mehr Sichtbarkeit für hörbehinderte Menschen

Die hörbehinderten Fans David Wilson und Ryan Gregson sind von der Idee begeistert: „Für Menschen mit Hörbehinderung ist es wirklich gut, sich einbezogen zu fühlen.“ Sie fahren fort: „Wir können die Atmosphäre zwar sehen, aber sie zu fühlen, das Springen und die Menge, das wäre wirklich toll.“

Peter Silverstone, kaufmännischer Leiter des Vereins, sagt, er sei davon überzeugt, dass die Kampagne den Fußball wirklich verändern wird. „Als Sela uns die Idee und die Technologie hinter den haptischen Trikots vorstellte, haben wir das Konzept sofort unterstützt, weil wir wussten, dass es für unsere gehörlosen oder schwerhörigen Fans eine große Wirkung haben würde“, so Silverstone.

Torschütze Dan Burn von Newcastle United überraschte die Fans beim ersten Einsatz der innovativen Trikots außerdem mit einem Torjubel in Gebärdensprache. Seine Botschaft: „Ich liebe die Fans.“ Dieser doppelte Einsatz für Menschen mit Hörbehinderung hat in England und über die Landesgrenzen hinaus für mehr Sichtbarkeit von hörbehinderten Menschen gesorgt.