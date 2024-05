Ein paar Sonnenstunden, dann Wolken, Regenschauer, Temperaturen bis zu 20 Grad Celsius. Soweit die Kurzfassung dessen, was den Steirern in den nächsten Tagen her „blüht“. Badewetter? Fehlanzeige. „Dienstag und Mittwoch dürften noch die besten Tage werden“, sagt Martin Kulmer, Meteorologe der Geosphere Austria (ehedem Zamg). An diesen Tagen sei es relativ stabil, ein leichter Föhn sorgt im Ausseerland für angenehme Temperaturen.