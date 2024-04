Die April-Sitzung des Landtags hat durchaus Wahlkampf-Elemente. Die Top-Themen:

Stau-Dringliche: Mario Kunasek und FPÖ nehmen sich SPÖ-Verkehrslandesrat Anton Lang vor. Es geht um Stau und Bauprojekte in Graz. Lang soll er klären, ob in der Elisabethstraße, Bergmanngasse und Grabenstraße Fahrspuren für Autos wegfallen, Parkplätze gestrichen oder sonstige den Autoverkehr einschränkende Maßnahmen gesetzt werden. Was ist da am Joanneumring los?

Leerstandsstreit: Stefan Hermann und FPÖ klopfen bei LH Christopher Drexler an – Anlass ist das „Chaos rund um die Leerstands- und Zweitwohnsitzabgabe“, wie es in Knittelfeld der Fall war. Oder wird das Gesetz geändert, nachdem der Bund die Zügel da gelockert hat?

Kinder: Die Regierung bereitet das „Kinderportal“ für steirische Eltern vor, die Opposition hakt wegen kostenloser Betreuung und Bürokratie nach.