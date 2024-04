Kultiviertes Fleisch, das im Bioreaktor herangezüchtet wird und in Ländern wie Singapur bereits seit Längerem auf den Teller kommt, ruft die heimische Landwirtschaft auf den Plan. In nächster Nachbarschaft zu Österreich, in der Schweiz wurde bereits Ende 2023 ein Antrag auf Zulassung für kultiviertes Fleisch aus Rinderstammzellen gestellt – ein Grund für die steirische Landwirtschaft, gegen eine Zulassung auf nationaler und EU-Ebene mobil zu machen. Eine Petition gegen das „Laborfleisch“ soll verhindern, dass das Fleischimitat auf den heimischen Tellern landet, auch Kärnten beteiligt sich daran.