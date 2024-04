Stolz führt Radiologe Peter Kullnig durch sein Diagnostikzentrum in Mariatrost. Vor dreißig Jahren wagte der Steirer den mutigen Schritt und eröffnete das private Zentrum für Computertomografie (CT) und Magnetresonanztomografie (MRT). Heute arbeitet hier ein Team von acht Radiologen und 30 Assistenten mit den modernsten verfügbaren Technologien. Gleich zwei sogenannte Naetom Alphas stehen in der Praxis, CT-Geräte, die in 0,66 Millisekunden gestochen scharfe Bilder des Körpers erstellen können. „Früher hat das fünf bis sechs Sekunden gedauert, diese technologische Entwicklung der letzten Jahrzehnte lässt sich schwer mit Worten vermitteln“, ist Kullnig selbst fasziniert. Zum Vergleich: Die neuen Geräte erzeugen Bilder des Körpers in Schichten mit 0,2 Millimeter Breite, früher waren es fünf bis zehn Millimeter.