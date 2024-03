Nach einer langen und intensiven Ausbildungszeit wurden fünf Ärzte in St. Veit zu Oberärzten beziehungsweise Oberärztinnen ernannt. Kerstin Hörmaier, Marco Franzoi, Michael Müller, Gergely Kovacs und Bernard Dirk sollen mit ihrer Erfahrung und ihrem Fachwissen verschiedene Abteilungen des Krankenhauses stärken.



„Wir sind stolz darauf, solch talentierte und engagierte Ärztinnen und Ärzte in unserem Team zu haben“, freut sich der ärztliche Direktor Jörg Tschmelitsch bei der Verleihung der Ernennungsurkunden im Krankenhaus. Es sei ein bedeutender Schritt in der Entwicklung der medizinischen Einrichtung und eine Bereicherung für die Region.

Fachwissen in Chirurgie, Radiologie, Innere Medizin und Anästhesie

Michael Müller von der Abteilung für Chirurgie ist auf Reflux- und Adipositaschirurgie spezialisiert. Der Villacher hat seine Facharzt-Ausbildung in St. Veit absolviert und ist bereits seit 2016 im Krankenhaus. Nun freut er sich auf die Herausforderung, die die neue Position mit sich bringt. Als Oberarzt ist er künftig für die fachliche Betreuung der jüngeren Kolleginnen und Kollegen mitverantwortlich. Gergely Kovacs ist ebenfalls an der Abteilung für Chirurgie und hier insbesondere im Bereich der Schilddrüsenchirurgie erfolgreich.



Das Team des Institutes für Radiologie hat mit Kerstin Hörmaier ebenfalls eine neue Oberärztin mit großem Know-how im Bereich der radiologischen Diagnostik und Intervention. Und an der Abteilung für Innere Medizin erhielt der gebürtige Italiener Marco Franzoi selbigen Titel. Erst im Vorjahr wurde er für seine Forschungsarbeit im Bereich chronisch entzündlicher Darmerkrankungen mit einem Wissenschafts- und Forschungspreis ausgezeichnet.



Mit Dirk Bernard konnte das Ordenskrankenhaus zudem einen versierten Anästhesisten und Intensivmediziner mit langjähriger Erfahrung dazu gewinnen. Er war bisher in Berlin als Anästhesist tätig und fühlt sich in St. Veit bereits wohl.