Der Frühling hält am Teller Einzug, das warme Wetter spielte den heimischen steirischen Gemüsebauern in die Karten. So wurde der Grazer Krauthäupl bereits in der sechsten Kalenderwoche ausgepflanzt, wie Hemma Loibnegger, Leiterin des Gartenbaureferats der Landwirtschaftskammer weiß. „Die Bauern konnten das gute Wetter nutzen, normalerweise beginnt die Saison für den Krauthäupl erst Mitte bis Ende April, heuer gibt es ihn schon nach Ostern frisch am Bauernmarkt.“ Krauthäupl, der im Folientunnel aufgezogen wurde, ist jetzt schon verfügbar, im Freiland wurden die Setzlinge mit Vlies vor dem Wetter geschützt. Über die gesamte Saison produzieren 100 steirische Betriebe 15 Millionen Stück der Grazer Spezialität.